Varta Aktie News: Varta tendiert am Dienstagvormittag seitwärts

Kaum Bewegung ließ sich um 19.07.2022 09:22:00 Uhr bei der Varta-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 72,30 EUR. In der Spitze gewann die Varta-Aktie bis auf 72,30 EUR. Die Varta-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,32 EUR ab. Bei 71,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1.930 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 165,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2021). Das 52-Wochen-Hoch liegt 56,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 67,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Varta-Aktie derzeit noch 6,51 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 91,83 EUR an.

Varta ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta noch ein Gewinn pro Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 204,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Varta am 11.08.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 10.08.2023.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 3,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

