Varta Aktie News: Varta am Montagmittag mit Kurseinbußen

Um 12:22 Uhr ging es für die Varta-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 63,46 EUR. Der Kurs der Varta-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 63,14 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 63,62 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.940 Varta-Aktien.

Am 30.10.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,60 EUR. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 53,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 05.09.2022 Kursverluste bis auf 59,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 7,41 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Varta-Aktie bei 80,20 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Varta am 13.05.2022 vor. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte Varta einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 204,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Varta-Bilanz für Q3 2022 wird am 15.11.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 15.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Varta-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 3,03 EUR fest.

