Varta Aktie News: Varta am Vormittag tiefer

Heute im Fokus

DAX schwächelt -- Asiens Börsen letztlich mit Abschlägen -- Porsche vor IPO mit Milliardenbewertung -- Siemens Energy wieder im DAX -- Rheinmetall, Deutsche Post im Fokus

Londoner Börse bleibt zum Queen-Begräbnis am Montag geschlossen. Nordex kehrt in SDAX zurück - Auch MDAX und TecDAX mit Änderungen. VW erwartet durch Verkauf von Gaskontrakten offenbar Millionengewinn - 12.500 Vorbestellungen für Elektrobulli ID.Buzz. eBay hat Angebote für Armbänder für Queen-Warteschlange gelöscht. Rosneft will gegen Treuhandverwaltung deutscher Töchter vorgehen.