Varta Aktie News: Varta büßt am Dienstagmittag ein

Die Aktie von Varta gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Varta-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 19,65 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:44 Uhr 0,1 Prozent auf 19,65 EUR. Im Tief verlor die Varta-Aktie bis auf 19,20 EUR. Mit einem Wert von 19,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 48.164 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 20.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 226,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,80 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Varta am 13.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 185,29 EUR gelegen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,010 EUR je Varta-Aktie belaufen.

