Varta Aktie News: Varta am Dienstagvormittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Varta. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 19,77 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 19,77 EUR zu. Bei 19,79 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 19,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 9.446 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 64,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 224,21 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (13,83 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 42,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,80 EUR.

Am 13.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 185,29 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 185,29 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Varta am 14.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Varta rechnen Experten am 12.11.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,010 EUR je Varta-Aktie belaufen.

