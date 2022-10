Varta Aktie News: Varta tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 31,29 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Varta-Aktie bei 31,21 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,59 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.620 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,92 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (27,15 EUR). Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 15,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00 EUR an.

Am 13.05.2022 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,30 Prozent auf 185,29 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 204,30 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 15.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Varta im Jahr 2021 3,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

