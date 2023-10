Varta Aktie News: Varta verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 18,09 EUR an der Tafel.

Die Varta-Aktie bewegte sich um 15:47 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 18,09 EUR. In der Spitze legte die Varta-Aktie bis auf 18,56 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Varta-Aktie ging bis auf 17,90 EUR. Mit einem Wert von 18,03 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.569 Varta-Aktien.

Am 11.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 33,87 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 87,23 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 13,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Mit Abgaben von 23,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 20,80 EUR.

Varta veröffentlichte am 13.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 185,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Varta am 14.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Varta-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,010 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

