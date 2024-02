Varta Aktie News: Varta zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Varta im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Varta. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 16,16 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:46 Uhr 0,9 Prozent auf 16,16 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Varta-Aktie bei 16,22 EUR. Bei 15,91 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 68.946 Varta-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 30,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 87,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie. Am 02.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,83 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 14,45 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Varta-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Varta-Aktie bei 19,75 EUR.

Am 13.05.2022 lud Varta zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 185,29 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 185,29 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2023 -2,468 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

PSI Software-Aktie bricht nach Cyberangriff ein

Aluflexpack-Aktie +64 Prozent: Aluflexpack wird an Constantia verkauft

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich leichter