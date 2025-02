Varta Aktie News: Varta zieht am Donnerstagmittag deutlich an

Aktie im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Varta-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 46,2 Prozent auf 2,41 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 46,2 Prozent auf 2,41 EUR. Die Varta-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,50 EUR an. Bei 2,11 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.003.056 Varta-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,30 EUR erreichte der Titel am 21.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 575,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,65 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 73,03 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Varta-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Varta 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,50 EUR je Varta-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Varta am 14.11.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,13 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 215,06 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 215,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Varta wird am 27.03.2025 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie im Blick: So entstand der Batterie-Spezialist Varta

Varta-Aktie bricht ein: Aktionärsschützer ziehen mit dem Fall Varta nach Karlsruhe

Varta-Aktie tiefrot: Gericht billigt Varta-Sanierung endgültig - Aktionäre verlieren alles