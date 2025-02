Varta Aktie News: Varta zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Varta. Zuletzt stieg die Varta-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 1,66 EUR.

Die Varta-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 1,66 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Varta-Aktie bei 2,54 EUR. Bei 2,11 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 4.110.671 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,30 EUR an. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 89,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 13.02.2025 auf bis zu 0,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 60,81 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Varta-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 7,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Varta am 14.11.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Varta ein Ergebnis je Aktie von -0,13 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 215,06 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 215,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Varta am 27.03.2025 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Varta im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

