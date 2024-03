Varta Aktie News: Varta am Mittwochmittag im Aufwind

So bewegt sich Varta

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Varta. Zuletzt stieg die Varta-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 14,26 EUR.

Die Aktie legte um 11:38 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 14,26 EUR zu. Bei 14,36 EUR erreichte die Varta-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 13,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 50.919 Varta-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 82,67 Prozent wieder erreichen. Am 15.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,09 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,21 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,75 EUR an.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,15 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 185,29 EUR, gegenüber 185,29 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 28.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Varta veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,468 EUR je Varta-Aktie in den Büchern stehen.

