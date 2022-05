Varta Aktie News: Varta tendiert am Mittag nordwärts

Um 20.05.2022 12:22:00 Uhr ging es für das Varta-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 79,62 EUR. Bei 80,36 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 78,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.564 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 165,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 52,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 67,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 89,80 EUR je Varta-Aktie an.

Varta ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,30 Prozent auf 185,29 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 204,30 EUR erwirtschaftet worden.

Varta wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 10.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,96 EUR je Varta-Aktie belaufen.

