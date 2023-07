Varta Aktie News: Varta am Donnerstagnachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Varta. Zuletzt sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 21,87 EUR zu.

Um 15:45 Uhr konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 21,87 EUR. Die Varta-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,20 EUR. Bei 21,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 49.248 Varta-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,78 EUR) erklomm das Papier am 06.08.2022. Mit einem Zuwachs von 278,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 58,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,90 EUR für die Varta-Aktie.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 185,29 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.08.2023 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 09.08.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2023 -1,634 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie verbucht leichten Gewinn: Varta will in Ellwangen 88 Stellen streichen

Mai 2023: Experten empfehlen Varta-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

Hot Stocks heute: Liquiditätsentzug - Funkwerk bietet 7% Dividende - Varta erholt sich, keine Trendwende!