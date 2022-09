Varta Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Varta

Der Varta-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 3,5 Prozent auf 60,18 EUR. In der Spitze fiel die Varta-Aktie bis auf 59,52 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 56.114 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 55,62 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,08 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 1,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 80,20 EUR.

Am 13.05.2022 hat Varta die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Varta mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,30 Prozent verringert.

Varta wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 15.11.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Varta rechnen Experten am 15.11.2023.

Experten taxieren den Varta-Gewinn für das Jahr 2021 auf 3,03 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie weiter im Abwärtstrend: Auf Tief seit mehr als zwei Jahren gefallen

Varta-Aktien fallen auf Tief seit mehr als zwei Jahren: Analysten zunehmend pessimistisch

August 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Varta-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Varta AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com