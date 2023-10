Varta Aktie News: Varta präsentiert sich am Freitagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 18,38 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:41 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 18,38 EUR zu. In der Spitze legte die Varta-Aktie bis auf 18,38 EUR zu. Bei 17,93 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 19.317 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2022 markierte das Papier bei 33,87 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 84,33 Prozent zulegen. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,80 EUR.

Am 13.05.2022 hat Varta die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,29 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Varta dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Varta im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,010 EUR einfahren.

