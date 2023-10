Varta Aktie News: Varta zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Varta zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 18,23 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 18,23 EUR zu. Kurzfristig markierte die Varta-Aktie bei 18,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 17,93 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 30.341 Aktien.

Am 11.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,87 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 85,79 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,83 EUR am 01.06.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 31,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,80 EUR je Varta-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 13.05.2022. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta 0,15 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,29 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Varta wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,010 EUR je Varta-Aktie belaufen.

