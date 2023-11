Varta Aktie News: Varta am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Varta im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Varta-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 23,00 EUR.

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 23,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Varta-Aktie bis auf 22,52 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 90.165 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 30,78 EUR erreichte der Titel am 21.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 33,83 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 13,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Varta-Aktie bei 20,00 EUR.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,15 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Varta mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Varta am 28.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,980 EUR je Varta-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich mit Kursplus

Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Freitagmittag steigen

Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels freundlich