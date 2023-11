Varta Aktie News: Varta zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

So bewegt sich Varta

Die Aktie von Varta zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 09:06 Uhr ging es für das Varta-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 23,60 EUR. Bei 23,60 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 23,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.036 Varta-Aktien.

Am 21.11.2022 markierte das Papier bei 30,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 30,42 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,83 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Abschläge von 41,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 20,00 EUR an.

Am 13.05.2022 hat Varta die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Varta 0,15 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 185,29 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Varta.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,980 EUR je Varta-Aktie.

