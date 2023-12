Varta Aktie News: Varta am Mittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Varta gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 21,37 EUR abwärts.

Die Varta-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 21,37 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Varta-Aktie bisher bei 20,88 EUR. Bei 21,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.836 Varta-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 30,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 13,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Varta-Aktie derzeit noch 35,31 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,00 EUR an.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Varta rechnen Experten am 27.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2023 -2,260 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

