Varta Aktie News: Varta am Mittwochmittag im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Varta. Das Papier von Varta legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 16,14 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Varta-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 16,14 EUR. Bei 16,16 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,92 EUR. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 30.573 Aktien.

Bei 30,30 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 87,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 13,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Varta-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 19,75 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 185,29 EUR gegenüber 185,29 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Varta dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Varta-Verlust in Höhe von -2,468 EUR je Aktie aus.

