Varta Aktie News: Varta am Mittwochvormittag stärker

Die Aktie von Varta gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 16,06 EUR.

Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 16,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Varta-Aktie bei 16,09 EUR. Mit einem Wert von 15,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.060 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 30,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 88,67 Prozent zulegen. Am 02.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,83 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,75 EUR für die Varta-Aktie.

Am 13.05.2022 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta 0,15 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 185,29 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.03.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,468 EUR je Varta-Aktie in den Büchern stehen.

