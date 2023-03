Varta Aktie News: Varta macht am Dienstagmittag Boden gut

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 25,88 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Varta-Aktie bis auf 26,04 EUR. Bei 25,37 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 140.941 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 99,90 EUR erreichte der Titel am 06.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 74,09 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,60 EUR. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Abschläge von 19,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,70 EUR.

Am 13.05.2022 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Varta 0,60 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 204,30 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.03.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 28.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Varta im Jahr 2021 3,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

