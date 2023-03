Varta Aktie News: Varta am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 25,46 EUR. Bei 25,60 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,37 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 6.793 Varta-Aktien gehandelt.

Bei 99,90 EUR erreichte der Titel am 06.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 74,51 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 21,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.12.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,87 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,50 EUR aus.

Am 13.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 185,29 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,30 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 30.03.2023 terminiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 28.03.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2021 3,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

