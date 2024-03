Varta Aktie News: Varta am Vormittag stärker

Varta im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 14,31 EUR.

Die Varta-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 14,31 EUR. Die Varta-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,31 EUR. Bei 14,21 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.938 Varta-Aktien.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,61 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,03 Prozent hinzugewinnen. Am 15.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Varta-Aktie derzeit noch 8,53 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,75 EUR an.

Varta veröffentlichte am 13.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,15 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Varta im vergangenen Quartal 185,29 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Varta 185,29 EUR umsetzen können.

Varta wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 vorlegen. Am 27.03.2025 wird Varta schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

2023 dürfte Varta einen Verlust von -2,468 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

