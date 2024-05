Varta Aktie News: Varta kommt am Mittag kaum vom Fleck

Kurs der Varta

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 12,07 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel kam die Varta-Aktie um 11:44 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 12,07 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Varta-Aktie bei 12,07 EUR. Die Abwärtsbewegung der Varta-Aktie ging bis auf 11,83 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.884 Varta-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.11.2023 bei 24,13 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 99,92 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.04.2024 (7,44 EUR). Mit Abgaben von 38,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,00 EUR.

Am 14.11.2023 äußerte sich Varta zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,13 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 215,06 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 164,22 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 12.08.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 08.08.2025 wird Varta schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,295 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

RENK-Aktie legt zu: RENK ersetzt Varta im SDAX

Varta-Aktie springt an: Michael Ostermann neuer Varta-Chef

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Zuschlägen