Varta Aktie News: Varta tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Die Aktie legte um 21.07.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 75,76 EUR zu. Die Varta-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 76,62 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 74,90 EUR. Zuletzt wechselten 33.273 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 165,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 54,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 67,88 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 11,61 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,83 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 12.05.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,29 EUR – das entspricht einem Minus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,30 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Varta am 11.08.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 10.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2021 3,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

