Varta Aktie News: Varta schiebt sich am Freitagmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Varta. Das Papier von Varta legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 22,30 EUR.

Das Papier von Varta konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 22,30 EUR. Bei 22,35 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,17 EUR. Bisher wurden heute 31.919 Varta-Aktien gehandelt.

Am 06.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 271,21 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,83 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 38,00 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,90 EUR für die Varta-Aktie aus.

Am 13.05.2022 lud Varta zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 185,29 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 185,29 EUR eingefahren.

Varta dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 11.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 09.08.2024 werfen.

Laut Analysten dürfte Varta im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,634 EUR einfahren.

