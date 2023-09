Varta Aktie News: Varta am Donnerstagnachmittag weit abgeschlagen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Varta-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,3 Prozent auf 18,19 EUR.

Das Papier von Varta befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,3 Prozent auf 18,19 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Varta-Aktie bis auf 18,01 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,88 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 110.761 Varta-Aktien.

Am 22.09.2022 markierte das Papier bei 60,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 233,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 13,83 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 31,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,80 EUR für die Varta-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 13.05.2022. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta 0,15 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,29 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Varta am 14.11.2023 präsentieren. Am 12.11.2024 wird Varta schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,010 EUR je Varta-Aktie belaufen.

