Varta Aktie News: Varta am Dienstagmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Varta gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Varta befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 22,37 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Varta-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 22,37 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Varta-Aktie bis auf 22,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,81 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.959 Varta-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.11.2022 auf bis zu 30,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,59 Prozent. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,83 EUR. Mit einem Kursverlust von 38,20 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Varta-Aktie bei 20,00 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte Varta einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 185,29 EUR, gegenüber 185,29 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Varta am 28.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,114 EUR je Varta-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsende im Plus

Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich mit Kursplus

Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Freitagmittag steigen