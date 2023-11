Varta Aktie News: Varta am Nachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Varta. Zuletzt ging es für die Varta-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,4 Prozent auf 21,89 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,4 Prozent auf 21,89 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Varta-Aktie bisher bei 21,87 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,81 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34.977 Varta-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.11.2022 auf bis zu 30,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 28,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 36,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,00 EUR für die Varta-Aktie.

Varta veröffentlichte am 13.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 185,29 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 185,29 EUR erwirtschaftet worden.

Am 28.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Varta möglicherweise am 27.03.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,114 EUR je Varta-Aktie.

