Varta Aktie News: Varta gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Die Aktie von Varta gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Varta legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 22,93 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 22,93 EUR zu. Die Varta-Aktie legte bis auf 22,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 22,81 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 402 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,78 EUR) erklomm das Papier am 21.11.2022. Gewinne von 34,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 13,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 39,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 13.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 185,29 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 28.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Varta veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,980 EUR je Varta-Aktie.

