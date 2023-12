Varta Aktie News: Varta am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Varta gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 20,99 EUR abwärts.

Das Papier von Varta gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 20,99 EUR abwärts. Im Tief verlor die Varta-Aktie bis auf 20,86 EUR. Bei 20,93 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.443 Varta-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 30,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 30,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 13,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 34,14 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 13.05.2022. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta 0,15 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Varta mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,260 EUR ausweisen wird.

