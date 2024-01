Varta Aktie News: Varta am Nachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Varta. Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 17,45 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 17,45 EUR zu. Der Kurs der Varta-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,80 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 49.456 Varta-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 73,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 13,83 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,77 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 13.05.2022. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta 0,15 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Varta im vergangenen Quartal 185,29 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Varta 185,29 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Varta möglicherweise am 27.03.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,260 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Börse Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Verluste

Schwacher Handel: SDAX zeigt sich letztendlich schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX liegt nachmittags im Minus