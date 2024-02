Varta Aktie News: Varta am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Varta im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 15,88 EUR ab.

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:47 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 15,88 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Varta-Aktie bei 15,75 EUR. Mit einem Wert von 16,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 117.378 Varta-Aktien.

Bei 30,30 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 90,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,83 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Varta-Aktie derzeit noch 12,91 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Varta-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,75 EUR je Varta-Aktie aus.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Varta dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,468 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

