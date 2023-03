Varta Aktie News: Varta am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Die Varta-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 23,65 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Varta-Aktie bei 23,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 265.188 Varta-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 99,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.04.2022). Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 76,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 21,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 9,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,70 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 13.05.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 204,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 30.03.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 28.03.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Varta-Aktie.

