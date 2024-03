Varta Aktie News: Varta am Mittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Varta gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Varta legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 14,25 EUR.

Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 14,25 EUR. In der Spitze gewann die Varta-Aktie bis auf 14,38 EUR. Bei 13,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 52.319 Aktien.

Bei 25,61 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 79,72 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,09 EUR am 15.03.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 8,18 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Varta 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,75 EUR.

Am 13.05.2022 hat Varta die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Varta mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Varta am 28.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

2023 dürfte Varta einen Verlust von -2,468 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

