Varta Aktie News: Varta verteuert sich am Mittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Varta. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,0 Prozent auf 8,52 EUR zu.

Um 11:44 Uhr sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 8,52 EUR zu. Der Kurs der Varta-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,67 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 99.289 Varta-Aktien.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 25,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 194,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 7,44 EUR fiel das Papier am 18.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Varta 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,00 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Varta am 15.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Varta die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,295 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

