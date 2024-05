Varta Aktie News: Varta springt am Mittwochnachmittag hoch

So bewegt sich Varta

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Varta. Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere zuletzt 5,5 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,5 Prozent auf 11,97 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Varta-Aktie bei 11,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,31 EUR. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 71.221 Aktien.

Bei 24,13 EUR erreichte der Titel am 17.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 101,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,44 EUR. Dieser Wert wurde am 18.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 37,89 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Varta-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Varta 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Varta am 14.11.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Varta ein Ergebnis je Aktie von -0,93 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 215,06 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,22 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.08.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 08.08.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie.

