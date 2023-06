Varta Aktie News: Varta wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Varta 18,03 EUR

-1,53% Charts

News

Analysen

Die Varta-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 18,12 EUR. Bei 18,08 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 18,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 5.889 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,88 EUR) erklomm das Papier am 29.06.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 79,15 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,83 EUR am 01.06.2023. Abschläge von 23,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,90 EUR für die Varta-Aktie aus.

Varta veröffentlichte am 13.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Varta ein EPS von 0,15 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 185,29 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 09.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2023 -1,634 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Mai 2023: Experten empfehlen Varta-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

Hot Stocks heute: Liquiditätsentzug - Funkwerk bietet 7% Dividende - Varta erholt sich, keine Trendwende!

Varta-Aktie sinkt auf Rekordtief: Goldman Sachs äußert Zweifel an Varta-Jahreszielen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Varta AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG

Bildquellen: MDart10 / Shutterstock.com