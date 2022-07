Varta Aktie News: Anleger greifen bei Varta am Freitagmittag zu

Die Aktie notierte um 22.07.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 76,28 EUR zu. In der Spitze legte die Varta-Aktie bis auf 76,62 EUR zu. Bei 75,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.706 Varta-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 165,90 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 54,02 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2022 Kursverluste bis auf 67,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 12,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 91,83 EUR an.

Am 12.05.2022 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 204,30 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. Am 10.08.2023 wird Varta schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Varta-Aktie.

