Varta Aktie News: Anleger greifen bei Varta am Mittag zu

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 1,95 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 1,95 EUR zu. Die Varta-Aktie legte bis auf 2,02 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,92 EUR. Bisher wurden via XETRA 217.792 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.136,80 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 19.08.2024 Kursverluste bis auf 0,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 61,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Varta-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,67 EUR je Varta-Aktie aus.

Am 14.11.2023 legte Varta die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Varta vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 215,06 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 164,22 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Varta-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Varta rechnen Experten am 18.11.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,295 EUR je Varta-Aktie belaufen.

