Varta Aktie News: Varta am Vormittag in Grün

Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere um 09:22 Uhr 0,3 Prozent. Der Kurs der Varta-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,28 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.030 Varta-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.01.2022 auf bis zu 118,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 79,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,25 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Varta-Aktie wird bei 27,30 EUR angegeben.

Am 13.05.2022 lud Varta zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 204,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Varta am 30.03.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 28.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 3,03 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie fällt dennoch: Neuer Varta-Chef baut auf Hilfe von Sanierungsexperten

Porsche-Aktie zieht an: Porsche AG jetzt DAX-Mitglied

Varta-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Ausgewählte Hebelprodukte auf Varta AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG

Bildquellen: MDart10 / Shutterstock.com