Varta Aktie News: Varta tendiert am Mittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Varta. Zuletzt sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 17,64 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere um 11:47 Uhr 0,5 Prozent. Kurzfristig markierte die Varta-Aktie bei 17,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 17,71 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 20.971 Varta-Aktien.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 30,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 71,82 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (13,83 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,60 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Varta-Aktie bei 20,00 EUR.

Am 13.05.2022 hat Varta die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 185,29 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 185,29 EUR umgesetzt worden waren.

Varta dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Varta rechnen Experten am 27.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2023 -2,260 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Börse Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Verluste

Schwacher Handel: SDAX zeigt sich letztendlich schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX liegt nachmittags im Minus