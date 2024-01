Varta Aktie News: Varta tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Varta im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Varta. Zuletzt konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 17,73 EUR.

Das Papier von Varta konnte um 15:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 17,73 EUR. In der Spitze legte die Varta-Aktie bis auf 17,86 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,71 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 60.386 Varta-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 70,90 Prozent hinzugewinnen. Am 01.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 13,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 28,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,00 EUR je Varta-Aktie an.

Am 13.05.2022 hat Varta die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Varta ein EPS von 0,15 EUR je Aktie vermeldet. Varta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Varta am 28.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Varta-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,260 EUR ausweisen wird.

