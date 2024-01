Varta Aktie News: Varta am Dienstagvormittag fester

Varta im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 17,70 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 17,70 EUR. Die Varta-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,71 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.198 Varta-Aktien.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 30,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (13,83 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,89 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Varta am 13.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 185,29 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 185,29 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Varta am 28.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Laut Analysten dürfte Varta im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,260 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Börse Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Verluste

Schwacher Handel: SDAX zeigt sich letztendlich schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX liegt nachmittags im Minus