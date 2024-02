Varta Aktie News: Varta am Mittag leichter

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 15,20 EUR abwärts.

Das Papier von Varta gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:45 Uhr ging es um 3,4 Prozent auf 15,20 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Varta-Aktie bis auf 15,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 91.402 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 30,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 99,41 Prozent hinzugewinnen. Am 02.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,83 EUR. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 9,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Varta seine Aktionäre 2022 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,75 EUR an.

Am 13.05.2022 äußerte sich Varta zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,15 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 185,29 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 185,29 EUR umgesetzt worden waren.

Am 28.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Varta veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,468 EUR je Varta-Aktie in den Büchern stehen.

