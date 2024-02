Varta Aktie News: Varta verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 15,71 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Varta-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 15,71 EUR. Der Kurs der Varta-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,81 EUR zu. In der Spitze fiel die Varta-Aktie bis auf 15,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.644 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 30,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 92,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.06.2023 bei 13,83 EUR. Abschläge von 12,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Varta-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,75 EUR je Varta-Aktie an.

Am 13.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Varta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Varta am 28.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Varta-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Laut Analysten dürfte Varta im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,468 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels stärker

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Donnerstagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Varta-Aktie trotzdem leichter: Fortschritte nach Cyberattacke