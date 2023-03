Varta Aktie News: Varta wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,2 Prozent auf 23,28 EUR. In der Spitze büßte die Varta-Aktie bis auf 22,82 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,08 EUR. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 96.102 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 99,90 EUR erreichte der Titel am 06.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 76,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 21,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.12.2022). Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 7,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,70 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 13.05.2022. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,60 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 185,29 EUR – eine Minderung von 9,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 204,30 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Varta am 30.03.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 28.03.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Varta-Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie verliert: Varta besorgt sich fast 51 Millionen Euro mit Kapitalerhöhung

Varta-Aktie verliert zweistellig: Varta will durch Restrukturierung und Kapitalerhöhung wieder auf Kurs kommen

Rheinmetall dürfte Sprung in DAX schaffen - Bewegung auch in MDAX, SDAX, TecDAX erwartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Varta AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com