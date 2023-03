Varta Aktie News: Varta am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Bei der Varta-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 23,31 EUR. In der Spitze gewann die Varta-Aktie bis auf 23,34 EUR. Das Tagestief markierte die Varta-Aktie bei 22,82 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29.225 Varta-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 99,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Varta-Aktie derzeit noch 76,67 Prozent Luft nach oben. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 7,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,70 EUR für die Varta-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Varta am 13.05.2022 vor. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,60 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 204,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.03.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Varta-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 28.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 3,03 EUR je Varta-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie verliert: Varta besorgt sich fast 51 Millionen Euro mit Kapitalerhöhung

Varta-Aktie verliert zweistellig: Varta will durch Restrukturierung und Kapitalerhöhung wieder auf Kurs kommen

Rheinmetall dürfte Sprung in DAX schaffen - Bewegung auch in MDAX, SDAX, TecDAX erwartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Varta AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com