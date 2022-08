Varta Aktie News: Varta am Dienstagmittag in Grün

Das Papier von Varta legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 74,04 EUR. Die Varta-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 74,24 EUR aus. Bei 72,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.223 Varta-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2021 auf bis zu 137,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,15 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 67,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,07 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 80,20 EUR je Varta-Aktie aus.

Varta veröffentlichte am 13.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Varta im vergangenen Quartal 185,29 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Varta 204,30 EUR umsetzen können.

Am 15.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 15.11.2023 wird Varta schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Varta einen Gewinn von 3,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

